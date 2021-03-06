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相隔15年 《宮》宣佈重拍新版

2021-03-06 列印
■《宮》劇粉絲甚期待該劇重拍。
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        韓星朱智勛、金楨勳、女星尹恩惠及宋智孝主演的06年韓劇《宮》，大受各地劇迷歡迎，昨有消息指該劇將重拍！

        韓劇《宮》改編自同名漫畫，由於劇集大受歡迎，其後改編成音樂劇。多年來亦曾傳過《宮》會重拍，但未有進展，昨日有消息指，《宮》的版權公司與Group 8製作公司已簽下重拍該劇合約，相隔15年終於重拍新版本。

　　新版《宮》未有公佈選角，該劇在18年傳過重拍，當時不少網民希望朴寶劍及秀智擔演，亦有網民認為珠玉在前，不需要重拍！
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