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蔡加敏就離婚發聲明

2021-03-06 列印
■蔡加敏承認與馬鴻銘正處理離婚事宜。
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　　「玩具大王」蔡志明的長女蔡加敏，昨日傳出與結婚14年的馬鴻銘離婚，蔡加敏昨發表聲明回覆傳媒查詢表示：「1.我和馬鴻銘正在處理離婚的事宜。2.作為媽媽，最重要的責任是保護孩子們的身心健康，希望大家給我們正常生活的空間，敬請見諒。」蔡加敏於07年底與馬鴻銘結婚，兩人婚後育有一女三子。蔡加敏婚後仍協助父母管理業務，同時兼顧照顧家庭。
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