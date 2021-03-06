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《拆彈2》旺角逃避追捕 華仔𠝹傷手指血流如注

2021-03-06 列印
■華仔𠝹傷手指，工作人員急為他止血。
■華仔早前在旺角拍攝被追捕鏡頭。
■華仔止血後，即繼續拍攝工作。
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　　劉德華監製及主演的新片《拆彈專家2》在港上映踏入第三周，勢將成為限聚令下最快衝破1500萬元票房的港片。片中一場動作戲，華仔在旺角鬧市逃避追捕，吸引大批巿民圍觀，但華仔拍攝時不慎𠝹傷手指標血，匆匆止血後即繼續拍攝，表現鎮定兼專業。

　　當日的劇情講述華仔混入人群逃避追捕，闖進雜貨店開槍引發塵爆。華仔拍攝時在雜貨店內不慎被膠紙座𠝹傷手指，即時血流如注！幕後人員火速上前為他消毒和止血。華仔一臉鎮定，待傷口止血後，即重返拍攝崗位，最後順利完成該場戲。談到片中角色遭遇及性格起伏多變，華仔說：「能夠演繹咁多層次、咁多心態嘅角色，自己覺得好滿足同開心。」另外，參演該片還有倪妮、謝君豪、吳卓羲、姜皓文和黃德斌等。

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