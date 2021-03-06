9月打擂台 首度碰頭火藥味濃 鍾培生：教訓小動物 林作囂爆：無諗過打輸

鍾培生上月因不滿林作揶揄「抄我一百萬」，邀對方打擂台，兩人隔空過招半個月，日前簽約後，昨日舉行記者會宣佈拳賽暫定於9月舉行，鍾培生揚言會拖慢嚟打，慢慢羞辱林作，打完嘴再打身，但不會打死對方。由媽咪陪同出席的林作自認贏面大，未有立遺囑，但相信其母和女友裕美都會買鍾培生贏！











鍾培生和林作的擂台戰記者會昨日在鍾的淺水灣大宅的花園舉行，吸引近百傳媒到場採訪，林作帶同媽咪到場，到埗即深入敵陣 ──借用廁所，其後兩母子在花園視察環境。



四回合拳賽 或邀裕美表演



林作全程表現嘻皮笑臉，鍾培生則對他顯得不屑一顧，全程幾乎沒正眼看過林作，期間更不時爆粗大罵林作，火藥味濃！這場全城關注的「百萬擂台戰」暫定在9月舉行，拳賽分四回合，每回合兩分鐘，鍾培生透露這場售票賽事由他的公司負責製作，正邀請其他拳手參與，並邀藝人和樂隊表演，收益將捐給不同的慈善機構。



鍾培生在18年首次參加拳賽，林作是他最弱的對手，但他仍會積極備戰，揚言本來用10秒就能打低林作，但會拖慢來打折磨對方，在台上會揼和羞辱林，先打其嘴再打身體，要令林要被抬出擂台！



林作估媽咪女友買對家贏



鍾培生昨日是首次和林作見面，「望住佢嘅態度、衣着同髮型，成『Pat』屎咁，好難唔燥，個個都想打佢。（有網民指你們夾份做騷？）我之前已解釋過，點夾都不會同垃圾夾。我媽媽同嫲嫲都有幫佢唸經，叫我唔好打死人，鍾家做好多善事，但我唔會就住嚟打，我本來想搵殯儀館Sponsor，但現在覺得搵輪椅更好！佢經常欺負弱者，佢嘅舊同事都有向我訴苦，佢係賤畜係賊，我係教訓小動物。」鍾不排除邀林作的女友裕美做表演嘉賓，至於有否和解機會？他說：「有咩好傾？佢學識做男人之後，我都可以嘗試了解佢。」



林作就貫徹嘻皮笑臉態度稱欠缺經驗，但擂台戰是反映普通人對權貴的表現，更叫大家公投誰會勝出，又說贏輸都有100萬元非常吸引，笑指媽咪比他更睇重100萬，「佢叫我快啲打，佢仲以為今日就要打，我覺得屋企人唔喜歡我。」鍾培生聞言道：「全世界都唔喜歡你！」林作就指還有女友和愛犬喜歡他。



問到對拳賽有否信心？林作說：「好有信心，十拿九穩，我嘅贏面係六比四，我六佢四，我下星期開始操，會打得好，我又有身高、體重、運動細胞呢啲優點。我無諗過打輸，更無諗過會死，腦海中都係贏咗之後要如何挽回佢嘅顏面，能引起鍾培生對我嘅興趣，係我現時人生中最大嘅成說。」因媽媽已很有錢，自己的保險受益人是裕美，談到鍾是大熱賠率一賠一，林作是一賠七，林作笑指自己代表香港最好的投資機會，但相信媽咪和女友都會買鍾培生贏！