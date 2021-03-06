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「驚蟄」玩打小人 呂慧儀最想打走疫情

2021-03-06 列印
■呂慧儀呻因疫情錯失很多賺外快的機會。
■《愛．回家》群星齊「應節」扮「打小人」！
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　　昨日適逢「驚蟄」，無線處境劇《愛．回家之開心速遞》昨日舉行宣傳活動，眾演員即場玩「打小人」盼趕走疫情！

　　林淑敏因信仰的關係，沒想過要「打小人」，許家傑則坦言若要「打小人」，最希望疫情和是非遠離！提到日前結伴行山，許家傑跟林淑敏強調是一班人行山，行山亦是健康活動，難以想像會有其他想法，再加上另一半亦清楚他們的行蹤。

　　「長腳蟹」呂慧儀亦表示最想趕走疫情，因疫情令她錯失很多賺外快機會！問到損失數目？她笑道：「唔知啊！我唔敢睇，收入都係交畀阿媽管。」亦因疫情關係，也令她多了時間陪伴兒子。
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