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祖兒《姐姐2》進級「被徵婚」

2021-03-06 列印
■那英要代祖兒徵婚。
■祖兒吃火鍋談結婚話題。
■祖兒演出表現出色。
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　　容祖兒參與的內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》，昨日播出第三場公演，張栢芝與那英一組演繹《逆光》掀高潮，最終僅輸給祖兒一組獲第二名。祖兒在節目舞台表現出色，全隊以最高分晉級！

　　祖兒和那英在節目中吃火鍋聊結婚話題，祖兒表示不心急，可在50歲前結婚，那英卻直言：「你現在真是40歲了，抓緊吧！」祖兒直言不介意對象比自己年紀小，那英即嚴肅表示為祖兒徵婚，「我是替祖兒徵婚的話，就希望寄到《姐姐》第二季徵婚處。」
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