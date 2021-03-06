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甄子丹入圍角逐男配角 劉亦菲問鼎土星獎影后

2021-03-06 列印
■甄子丹亦憑《花木蘭》獲提名。
■劉亦菲憑《花木蘭》爭后。
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　　科幻、奇幻及恐怖電影學院舉辦的美國電影土星獎，昨日公佈各獎項提名名單，劉亦菲憑主演的《花木蘭》，獲提名角逐影后，同片的甄子丹獲提名最佳男配角獎，該片共獲6項提名。

　　劉亦菲亦要面對不少勁敵，當中包括奧斯卡影后妮妲莉寶雯、查理絲花朗、《星戰》系列主角黛絲烈尼等。劉亦菲的偶像妮妲莉憑《Lucy in The Sky》爭后，她在該片扮演太空人。
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