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陳自瑤被黃翠如指似菠蘿帶刺

2021-03-08 列印
■陳自瑤（中）與好姊妹黃翠如及連詩雅大談閨密話題。
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　　陳自瑤（Yoyo）早前高調宣佈開設個人網上頻道，首個話題便是「出賣」好姊妹黃翠如與連詩雅，三姊妹在影片中大談閨密話題。

　　剛播出的一集三女互相用水果形容對方，翠如竟形容Yoyo是一個菠蘿：「我認識的阿Yo是帶刺的。」翠如更指Yoyo冇表情望向鏡頭，隨即重現《萬千星輝頒頒獎典禮》當晚Yoyo老公王浩信得獎之時，被指「黑面」的表情！翠如笑言：「咁就覺得係寸緊！她看起來就好似對每一件都有睇法。」連詩雅亦表示認同，更自爆初相識時十分怕Yoyo，擔心對方會否討厭自己。而Yoyo則形容連詩雅是士多啤梨、翠如則是蘋果。

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