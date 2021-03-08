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祖兒晒馬甲線被讚弗爆

2021-03-08 列印
■祖兒的歌服高貴又性感。
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　　容祖兒為演出內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，連月都在作戰狀態，不斷的排練令身形弗爆。祖兒昨夜到澳門出席音樂晚會，以閃亮Bra Top配紗裙，首次在台上唱新歌《煙花紀》，祖兒將片段放上社交網，網民大讚「聲音好靚呀！」

　　祖兒又Po多張歌服照，露纖腰和馬甲線的弗爆身形，既高貴又型格，她留言：「快樂的一天用美麗的照片畫上句號」，靚到連鄭秀文也留言吹口哨讚「巧靚」，好姊妹蔡卓妍更謂「靚到痴（黐）線」。

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