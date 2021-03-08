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麥長青等志偉吹雞隨時埋位

2021-03-08 列印
■麥長青為亞視《KF1百萬拳王》任司儀。
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　　麥長青為亞視節目《KF1百萬拳王》擔任司儀，他以自由身與亞視簽了一年合約，每月主持一場賽事，他聽聞亞視正籌拍劇集，笑言沒理由不預他，演員出身的他當然希望拍劇。說到曾志偉返無線，問他會否幫手？他稱隨時候命，叫到便會埋位，指志偉有團火又多諗頭，返無線好多人都開心，有好節目最得益是觀眾。

　　他透露餐廳受疫情影響要蝕讓轉手，和牛店他亦已退股，他戲言沒彈藥，短期內不會搞生意。

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