﻿君如昐永記開心樣拒瞻仰遺容 劉德華合十親送吳孟達最後一程

吳孟達從影逾40年，曾與無數巨星合作，昨日除了周星馳、「四大天王」劉德華、黎明、張學友、郭富城外，周潤發、古天樂、劉青雲、毛舜筠、鄭少秋、惠英紅及張敏等都分別送上花牌哀悼一代喜劇泰斗。繼周星馳後與達哥合作最多的劉德華，更冒疫情風險親臨致祭，誠心合十送別最佳拍檔！



香港電影圈最輝煌的時間非80、90年代莫屬，身為「金牌綠葉」的吳孟達於這二十年間演出了逾百套電影，除了與周星馳的一系列無厘頭笑片外，其實達哥亦曾是「四大天王」劉德華、黎明、張學友及郭富城的影壇「試金石」，四大天王各自送上花牌悼念。劉德華昨日下午近5時獨自現身靈堂，戴上白色口罩的他，甫下車便向傳媒合十示意，但未有接受訪問便離開。而在達哥死訊公佈當日，華仔回應說：「達哥走了，達哥在那邊無病無憂了，一路走好！」可見他一直心繫達哥的情況。



四大天王中，以華仔與達哥的戲緣最深，曾合作逾十套不同類型的電影，其中《天若有情》的「華Dee」與「太保」更是經典中的經典，達哥更憑「太保」一角勇奪《第10屆香港電影金像獎》的「最佳男配角」獎項，亦是他從影逾40年內唯一一次得到獎項肯定！



達哥發仔曾結伴裸泳



到場弔唁的吳君如表示與達哥合作太多，演過父女、表哥及「三叔」等角色，若談點滴或許一日一夜也說不完。她直言最難忘是拍《洪興十三妹》時，達哥飾演其父親，由於自己想加深角色的江湖味，遂向達哥求教猜枚，君如慨歎達哥走得太快、太突然，事前完全不知道他患病，這十天不時想起他，但為了記住達哥的歡樂，沒有瞻仰遺容，「其實近年我的戲都想找達哥演出，但他真的太紅太忙，檔期配合不到呢！」



鄧英敏與達哥是同期訓練班同學，想當年二十歲時試過跟達哥、周潤發、杜琪峯及林嶺東導演等到屯門某學校泳池游水，游到夜晚時更忽然興起裸泳，「剝晒衫褲剝晒鞋，玩之嘛，冇乜所謂嘅！」鄧英敏又謂難忘達哥教曉他猜枚，大讚對方反應快，在猜枚界中堪稱No.1，他說：「達哥經常跟我說遲早有一次要贏馬會大錢，後來他賭馬仔贏過幾次數十萬獎金，有時他在內地拍戲，情況許可的話也會向導演請數天假，『蛇』返港賭馬。」



鄧英敏爆達哥最愛「萬歲」



鄧英敏又指達哥在飯敍時也喜歡做老大「萬歲」，試過每人送一隻四頭乾鮑，合共百多隻，絕對是個好兄弟！他表示對上一次與達哥見面已是兩年多前，但一直有電話聯絡，又慨歎說林嶺東於2018年猝逝，如今達哥又仙遊，相信二人在「上面」可以開戲，自己稍後也會「上去」見面。



雖然大會安排公祭時間為晚上六時至七時，但有不少影迷於下午到場等候，現場有過百人，當中不少人手持白菊花。昨日到場致祭的圈中人還包括孫敬安盧敏儀夫婦、夏雨、杜琪峯、陳嘉輝梁小冰夫婦等。