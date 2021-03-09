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姬嘉鐸任頒獎嘉賓未見肚 趙婷奪影評人之選最佳導演

2021-03-09 列印
■剛宣佈大肚的姬嘉鐸盛裝任頒獎嘉賓，但未見肚。
■趙婷悼念自殺離世的混音師。
■Emma Corrin再封視后。
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　　《第26屆影評人之選頒獎禮》因疫情關係昨日改於網上舉行，剛宣佈懷第三胎的「神奇女俠」姬嘉鐸隔空任頒獎嘉賓，她穿着長褲現身，尚未見肚。

　　最佳電影由華裔女導演趙婷執導的《浪跡天地》大熱奪得，《浪》片亦獲頒最佳改編劇本、攝影，趙婷同時獲最佳導演，趙婷與監製Mollye Asher致謝時悼念因抑鬱而自殺身亡的35歲混音師Michael Wolf Snyder。「黑豹」已故男星Chadwick Boseman再封影帝，影后則由《超犀女王》嘉莉慕萊根奪得。

　　劇集方面，《王冠》再橫掃劇情組大獎，包括最佳劇集、男女主角及女配角，「查理斯王子」佐斯奧康納、「戴妃」Emma Corrin繼金球獎後，再封視帝及視后。

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