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吳孟達火化骨灰運返大馬 遺孀侯珊燕哀傷送別亡夫

2021-03-09 列印
■達哥靈柩推出靈堂時，兒子韋侖捧着父親遺照步出。
■侯珊燕手持白花，神情哀傷的現身火葬場。
■丁羽、關海山太太「蝦嫂」親自送別好友。
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　　資深藝人吳孟達上月因肝癌離世，享年71歲，喪禮昨早在世界殯儀館進行，靈柩奉移柴灣歌連臣角火葬場火化，家人遵從達哥遺願，將其骨灰運回馬來西亞安葬。達哥的遺孀侯珊燕、兒子韋侖、達哥與第一任妻子麥莉莉所生的孖女凱欣及凱兒，及達哥兩位胞弟一早到靈堂打點。

　　11時45分告別儀式完結，靈柩由工作人員推出靈堂，兒子韋侖捧着父親遺照，神情哀傷登上靈車，而侯珊燕就雙眼通紅由工作人員護送上車。到達火葬場後侯珊燕與一眾親友手持白花入場，經過20分鐘儀式結束，親友陸續步出禮堂，問侯珊燕何時出發回馬來西亞？她低頭默不作聲登上黑色七人車離開。

　　圈中好友丁羽、關海山太太「蝦嫂」也有到靈堂送別達哥，蝦嫂眼濕濕透露達哥返內地拍戲前曾相約飲茶，之後回港保持聯絡，知道達哥做完手術的情況，而達哥的遺言仍留在手機，十分傷感。

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