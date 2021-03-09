吳孟達火化骨灰運返大馬 遺孀侯珊燕哀傷送別亡夫

11時45分告別儀式完結，靈柩由工作人員推出靈堂，兒子韋侖捧着父親遺照，神情哀傷登上靈車，而侯珊燕就雙眼通紅由工作人員護送上車。到達火葬場後侯珊燕與一眾親友手持白花入場，經過20分鐘儀式結束，親友陸續步出禮堂，問侯珊燕何時出發回馬來西亞？她低頭默不作聲登上黑色七人車離開。
圈中好友丁羽、關海山太太「蝦嫂」也有到靈堂送別達哥，蝦嫂眼濕濕透露達哥返內地拍戲前曾相約飲茶，之後回港保持聯絡，知道達哥做完手術的情況，而達哥的遺言仍留在手機，十分傷感。
疫情不斷尾，影藝娛樂行業步入寒冬。本港主要院線之一的UA Cinemas（娛藝院線）宣佈結業，成為集體回憶。UA戲院去年領取保就業資助逾八百萬元後，仍敵不過疫情蹂躪，決定停止營業，並遣散逾百員工。UA...
2021-03-09
貴州遵義縣男子韋某沒想到，與鄰居李某開玩笑，居然能把對方「笑死了」。其後韋某被警方以涉嫌過失致人死亡罪羈押，最後雖免除刑責，但要向死者家屬賠償六萬元人民幣。 案情指，二〇一八年二月六日早上，韋某和鄰居李某在住宅附近的士多店相遇，期間兩人愉快地開玩笑，笑聲不斷，並不斷相互推搡。但李某突然臉色大變，栽倒地上。韋某初時以為李某故意欺騙自己，但看他躺在地上一動不動，臉色發紫，韋某驚慌得跑回家中。其後士多店老闆發現時，李某已錯失救治機會。當局驗屍後指，李某因冠心病致循環呼吸衰竭死亡。 家屬其後報警處理，警方展開調查，指韋某與李某同為鄰居，應知李某患有冠心病，但韋某還與對方嬉笑推搡，導...
2021-03-09
也門反政府叛軍胡塞武裝聲稱，周日發動大規模攻擊行動，出動無人機及發射導彈攻擊沙特阿拉伯阿美能源集團（Aramco）位於沙特東岸拉斯坦努拉的港口設施、以及沙特城市達曼、阿西爾和吉贊的軍事目標。沙特能源部其後證實，拉斯坦努拉港口一座石油儲存缸被一枚飛彈擊中，飛彈碎片彈射到鄰近宰赫蘭市內一個住宅區。 拉斯坦努拉面對紅海，是全球最大的石油航運港口，有重要的煉油設施。胡塞武裝今次很明顯是想重創該個港口。沙特官方通訊社引述能源部官員說，這次襲擊並沒有引致人命傷亡，也沒有造成嚴重損毀。
2021-03-09
大埔鹿茵山莊位處半山地段，背山面海，位置自成一隅，私隱度高。是次介紹屋苑一個海景單位，實用面積1101方呎，2房1套房間隔，向東南，外望白石角豪宅區，及吐露港海景，視野開揚。 由長實發展的鹿茵...
2021-03-09
雖然美國的疫情紓困方案可望推出，但美國國債息率抽升，市場仍充滿不明朗因素，美國股市周一早段個別發展，杜指早段曾升275點報31772點，標普指數曾升22點至點，納指則跌111點報12808點。 ...
2021-03-09
多蒙特在歐聯十六強首回合作客3:2領先西維爾，今晚次回合回歸地頭理應踢得保守，但該隊一向攻強守弱，中場安利簡恩矢言會以攻代守。再者蜂軍射手艾寧夏蘭特近況大勇，今仗一於率隊再下一城雙殺西維爾完美晉級，主勝去馬。（Now644、有線661、601台周三凌晨4:00直播） 上月中首回合蜂軍憑艾蘭夏蘭特梅開二度，加上中場達侯特的入球，作客3:2勝西維爾。他們有三個作客入球在手，今次踢得保守無可厚非，可是球隊一向攻強守弱，過去十一場各賽事失十九球，上仗德甲又作客2:4不敵死敵拜仁慕尼黑，故中場安利簡恩矢言今仗實行以攻代守：「教練已找到解決方法。我們只要專注比賽，踢出自己風格便...
2021-03-09
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
沈卓盈（Jess）和鄺芷凡（Omi）及新加入的「女神經」梁諾妍（Inez）為香港開電視節目《五星級絲打II》擔任主持。後兩者唔覺意踢爆大肚Jess拍攝時着高踭鞋跑上跑落，仲試過被地毯Kick到雙膝撞落...
2021-03-09
政府推行覆蓋全港的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃，為所有香港市民免費接種新冠疫苗。 優先接種組別 以下五個組別人士可於首階段優先接種疫苗： • 60歲或以上人士(陪同70歲或以上長者...
2021-03-09
三月二十一日在沙田馬場上演的寶馬香港打吡大賽，是四歲馬經典系列的終極戰，參賽馬無第二次機會。盛事當前，馬會特別推出「打吡齊齊分獎金」問答遊戲，讓馬迷溫故知新。由今日至本月十八日，馬迷可進入問答遊戲專頁...
2021-03-09