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阿佘華倩 兩代苗若蘭喜相逢

2021-03-09 列印
■阿佘與華倩都曾演過苗若蘭，難得見面。
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　　曾是無線當家花旦的曾華倩和佘詩曼均演出過電視劇《雪山飛狐》中苗若蘭一角，沒料到相隔多年，兩代苗若蘭有緣相遇！華倩在社交網貼與阿佘的合照，留言：「緣份把我們相遇……不同年代的苗若蘭重逢了！我的版本是1985年的，她的版本是1999年的，雖然不同年代，但是當年我們也有共通點，就是非常嫩口的！​​」

　　阿佘也隨即轉發並回應：「奇『苗』的緣份！」相中兩人一身跑步裝，現年55歲的華倩與45歲的阿佘都明艷照人。

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