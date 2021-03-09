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馮盈盈 努力操出「蜜桃臀」

2021-03-09 列印
■馮盈盈谷事業線做運動，認真養眼。
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　　昨日三八婦女節，多位女星在社交網晒運動照，努力強身兼操靚身形！當中馮盈盈最賣力，她上載做運動短片，表示要進行「蜜桃臀育成計劃」，戴着cap帽和口罩的她穿上運動外套和長褲，不過做舉鐵時，內裏的運動小背心就露出事業線，密實中帶性感。

　　至於吳若希貼出做運動照時，附加：「我自己都覺得PRO」，自誇做得專業的她似乎專注操背肌。

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