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容祖兒公開左手受傷「元兇」

2021-03-09 列印
■祖兒負傷演出《姐姐2》仍奪冠。
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　　容祖兒負傷錄內地節目《乘風破浪的姐姐2》仍與團隊奪冠，她昨在社交網親述手傷因由，原來「元兇」是長指甲！

　　她貼多張指甲和左手虎口傷口縫針相，左手大片瘀青，祖兒指待節目播放後才「回顧」因不想被放大事件，她稱為配合舞蹈花了8小時弄長美甲，卻令手指活動不夠自如，有次拿剪刀拆東西時更插傷左手虎口，血像水槍一樣噴出，嚇傻了同事們即安排她入院縫針，痛足兩星期，幸未有因傷影響賽績。

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