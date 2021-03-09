﻿拍檔踢爆「瞞孕」拍《五星II》 沈卓盈佗B開工 仆親激嬲老公

36歲的沈卓盈與商人老公杜灝標結婚兩年，今年元旦宣佈造人成功！目前佗B約7個月的Jess早前瞞孕拍《五星級絲打II》，鄺芷凡和梁諾妍大爆：「佢唔想我哋Extra take care佢，驚麻煩到我哋，所以佢冇同我哋講，如果知道就會叫佢小心啲，佢成日着對好高嘅高踭鞋行嚟行去，早幾日膝頭哥仲撞咗落地，瘀晒，好危險！」問老公可有擔心？Jess嬌嗔：「佢聽到都嚇死，叫我唔好出街，邊度都唔好去，但俾地毯Kick親唔關我事㗎嘛，以後會加倍小心。」
大肚易攰
提到介紹了不少酒店及美酒佳餚，大肚的Jess卻未能盡情享受，Inez笑言生冷及最高級的美食都由她「頂」，Omi補充：「佢食得嘅我哋都畀佢大快朵頤，平時拍嘢只係食兩啖，但今次佢食晒，食飽就瞓，令我哋都好懷疑佢大肚。」Jess坦言因妊娠反應，令她拍攝時好易攰、飆汗又嘔，搞到卡都冇力打，「嗰時好餓，但又諗唔到食乜，好糾結。」向來嗜甜的她更忽然抗拒甜品，轉食Pizza、薯條，令好友陳凱琳猜測今胎是B仔，Jess故作神秘：「我知BB性別，但想畀大家估吓，仔女都冇所謂，最緊要健康。」
隨時閃生
對於《五》非常旺丁，問被批奉子成婚的Inez會否是下一個？她即射波：「Omi加油呀！（Omi：佢已經睇晒新房、婚宴場地，仲流晒口水，應該Ready喇！）冇呀！我年紀Ready囉，又唔驚大肚嘅。（期待？）有就嚟㗎喇，話唔定真係閃生。」Jess即笑稱要對親，那麼跟洪永城幾時結婚？Inez說：「冇特別計劃，我哋都順其自然、玩即興嘅，而家向住呢個方向進發。」
撰文、攝影：黎寶倫
化妝：Phoebe [email protected]
（沈卓盈）、Chris（梁諾妍）
髮型：Eas Fu @ AdmiX Hair Styling
（沈卓盈）、jackal @HAiR（梁諾妍）
服裝：tout a coup（梁諾妍）
場地提供：Mini Central