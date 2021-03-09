  • 2021年3月9日 星期二
  • 23º
  • 69%
熱門： 科興疫苗吳孟達周星馳完善選舉制度車牌拍賣

日報新聞 > 娛樂

﻿拍檔踢爆「瞞孕」拍《五星II》 沈卓盈佗B開工 仆親激嬲老公

2021-03-09 列印
■Jess在拍攝期間一直「瞞孕」，有次仲被地毯Kick到雙膝撞落地！
仙氣人妻 ■Jess早前於IG晒性感舊照，慶祝與老公杜灝標結婚兩周年紀念。
突轉口味 ■大肚Jess忽然抗拒食一向至愛的甜品，反而狂食澱粉質。
佗B升Cup ■擁有32C巨咪的Jess相信懷孕後上圍會再度升Cup。
狂野主持 ■Jess和Omi（右）再為《五星級絲打II》任主持，今次仲有「女神經」Inez（左）加盟，令大家變得好Wild。
腳踩高踭 ■現懷孕約7個月的Jess早前仍頻頻穿3吋細跟高踭鞋拍外景，睇見都覺得牙煙！
變得大食 ■節目中嚐盡美酒佳餚，但生冷嘢及酒都冇Jess份，而能吃的都被Off cam後的Jess鯨吞晒。
屢傳婚訊 ■Inez與洪永城拍拖兩年多感情穩定，後者早前還傳已求婚。
造人成功 ■Jess於今年元旦宣佈榮升準媽咪了！
被爆恨嫁 ■Inez（右）被Omi（中）大爆拍攝酒店特輯時，趁機睇定婚宴場地，仲流晒口水！
水着擔當 ■Omi於上輯《五》穿比堅尼做Spa，不過今次性感場口欠奉。
Previous Next

        沈卓盈（Jess）和鄺芷凡（Omi）及新加入的「女神經」梁諾妍（Inez）為香港開電視節目《五星級絲打II》擔任主持。後兩者唔覺意踢爆大肚Jess拍攝時着高踭鞋跑上跑落，仲試過被地毯Kick到雙膝撞落地，嚇到老公喝令佢唔准再出街！講到《五》節目超旺丁，上輯主持倪晨曦和Jess先後大肚，自言隨時「閃生」的Inez即被爆趁機睇酒席，仲睇到流晒口水！

36歲的沈卓盈與商人老公杜灝標結婚兩年，今年元旦宣佈造人成功！目前佗B約7個月的Jess早前瞞孕拍《五星級絲打II》，鄺芷凡和梁諾妍大爆：「佢唔想我哋Extra take care佢，驚麻煩到我哋，所以佢冇同我哋講，如果知道就會叫佢小心啲，佢成日着對好高嘅高踭鞋行嚟行去，早幾日膝頭哥仲撞咗落地，瘀晒，好危險！」問老公可有擔心？Jess嬌嗔：「佢聽到都嚇死，叫我唔好出街，邊度都唔好去，但俾地毯Kick親唔關我事㗎嘛，以後會加倍小心。」

大肚易攰

  提到介紹了不少酒店及美酒佳餚，大肚的Jess卻未能盡情享受，Inez笑言生冷及最高級的美食都由她「頂」，Omi補充：「佢食得嘅我哋都畀佢大快朵頤，平時拍嘢只係食兩啖，但今次佢食晒，食飽就瞓，令我哋都好懷疑佢大肚。」Jess坦言因妊娠反應，令她拍攝時好易攰、飆汗又嘔，搞到卡都冇力打，「嗰時好餓，但又諗唔到食乜，好糾結。」向來嗜甜的她更忽然抗拒甜品，轉食Pizza、薯條，令好友陳凱琳猜測今胎是B仔，Jess故作神秘：「我知BB性別，但想畀大家估吓，仔女都冇所謂，最緊要健康。」

隨時閃生

  對於《五》非常旺丁，問被批奉子成婚的Inez會否是下一個？她即射波：「Omi加油呀！（Omi：佢已經睇晒新房、婚宴場地，仲流晒口水，應該Ready喇！）冇呀！我年紀Ready囉，又唔驚大肚嘅。（期待？）有就嚟㗎喇，話唔定真係閃生。」Jess即笑稱要對親，那麼跟洪永城幾時結婚？Inez說：「冇特別計劃，我哋都順其自然、玩即興嘅，而家向住呢個方向進發。」

撰文、攝影：黎寶倫

化妝：Phoebe [email protected]

（沈卓盈）、Chris（梁諾妍）

髮型：Eas Fu @ AdmiX Hair Styling

（沈卓盈）、jackal @HAiR（梁諾妍）

服裝：tout a coup（梁諾妍）

場地提供：Mini Central
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd