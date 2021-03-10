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入電視城錄《勁歌金曲》 ﻿張敬軒﻿﻿獲何麗全樂易玲探班﻿

2021-03-10 列印
■軒仔透露已有逾一年未有亮相TVB。
■軒仔與何麗全及樂易玲合照留念。
■《不日成婚》台前幕後齊謝票。
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　　張敬軒昨日到無線（TVB）將軍澳電視城錄《勁歌金曲》，獲星夢CEO何麗全及邵氏高層樂易玲重視，親臨探班及拍合照！

　　張敬軒透露，昨日到電視城是宣傳新碟及演唱會DVD，今集會唱足4首歌，好似小型演唱會！談到疫情下本港終有演唱會將舉行，軒仔道：「絕對是好事，音樂界真是飽受衝擊，錄音室都停了幾個月。」問到今後是否在TVB與ViuTV兩邊走？軒仔笑言一向都可以。

　　另外，英皇電影與天下一電影合製十部港產片，頭炮陳家樂和衛詩雅主演愛情喜劇《不日成婚》日前放映優先場。衛詩雅到戲院謝票，有女觀眾說未能與男友達成結婚共識而分手，衛詩雅憶起拍攝情況亦哽咽泛淚，並直言不太敢結婚，但陳家樂就好想結婚！

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