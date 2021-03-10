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拒當面向老公解畫 福愛原：不再回台灣！

2021-03-10 列印
■福原愛被指拒絕與老公江宏傑見面。
■福原愛背夫約會猛男斷正。
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　　日本退役乒乓球運動員福原愛，上周被踢爆在橫濱密會高大猛男兼兩度過夜，她其後否認背身在台灣的老公江宏傑出軌，並發聲明及撰親筆信，就自己的輕率行為而向家人公開道歉。

　　雜誌《女性自身》昨日報道，江宏傑希望福原愛返回台灣，當面解釋涉偷食事件，但已被她拒絕任何見面要求，她更聲言「不會再回台灣」，堅決要和江宏傑離婚！

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