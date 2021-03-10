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71歲劉松仁笑容燦爛派「心」

2021-03-10 列印
■劉松仁分享做出心形手勢的近照。
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　　本報去年1月，攝得劉松仁疑有中風後遺，要用枴杖協助步行，當時的他全面停工休息，健康情況備受粉絲關心，數月後他曾與米雪等出席飯局，其後兩人一起行山，康復進度看來不俗。

　　現年71歲的劉松仁前日在個人社交網分享多幅近相，相中的他面色紅潤，精神不錯，他更做出心形手勢，笑容燦爛地祝愛犬「叮叮」生日快樂，粉絲接連留言說「繼續加油，愈來愈好」、「松哥身體健康」，齊為偶像打氣！

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