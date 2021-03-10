林作備戰自勉：暫時係廢嘅

拿樸達再次當選巴塞隆拿主席後，隊長美斯留隊的機會隨之大增。然而美斯除了在場內助球隊取勝之外，同時要為巴塞的未來着想，帶領一眾提拔上一隊的成員成長，開啟新時代。今晚歐聯十六強次回合作客巴黎聖日耳門，美斯勢率一眾小將報卻首回合大敗之仇。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨4:00直播） 拿樸達兩度擔任主席，外界最關注的重點當然是美斯的留隊問題，而前者上任後坦言會盡球會的資金及能力，令事情得以解決，加上二人的關係一向良好， 故美斯續約只不過是時間問題。然而這名巴塞隊長今夏便踏入三十四歲之齡，在球場上的日子已屈指可數，故他開始身負承先啟後的重...

2021-03-10