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林作備戰自勉：暫時係廢嘅

2021-03-10 列印
■林作稱會每日赤膊留影，見證自己的身形變化。
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　　林作與鍾培生的拳賽將於9月舉行，兩人亦已開始積極備戰！

　　鍾培生透露覓得兩屆拳王鄧澤銘擔任拳擊教練。林作則分享首日在拳館訓練的情況，更有他上身半裸皮膚白到反光的照片，他說會每日一相以見證身形變化。林作亦留言自勉道：「暫時係廢嘅，唔代表我永遠會係咁。」有網民留言打氣，亦有人留言教路或不睇好。

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