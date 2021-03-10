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鄭中基中環開自駕入場戶外個唱

2021-03-10 列印
■鄭中基期待下月開騷！
■鄭中基的演唱會宣傳短片已曝光。
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　　鄭中基前晚在社交網宣佈，將於下月24日及25日假中環海濱活動空間，舉行兩場本港首次出現的「Drive in show」自駕入場式戶外演唱會，票價分880元及1080元，場內設座位外，亦設6000元汽車套票，鄭中基昨日表示，「應該好玩，對觀眾來講是新體驗。」

　　另外，林二汶3月27至28日舉行的紅館演唱會，門票公開發售迅速爆滿，二汶亦在社交網感謝樂迷支持道：「多謝晒呀~~爆咗啦！」

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