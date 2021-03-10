拍《黯夜守護者》 江嘉敏「倒」屎尋仇 袁文傑硬食新年第一桶「金」

去年底啱啱同拍拖9年女友張潔蓮拉埋天窗的袁文傑，踏入牛年即刻再有喜事發生，日前為新劇《黯夜守護者》開工，竟然收到新年第一桶「金」。當日劇情講袁文傑得罪江嘉敏等人，結果被買兇攞桶屎照頭淋，雖然係拍戲，但新正頭要俾屎淋，不過傑哥完全唔介意，淋完屎仲好鬼風騷，擺晒型仔甫士任影，仲好正面咁話：「新正頭淋桶『金』落去，沖走晒唔好嘅嘢。」「周身屎」的傑哥，仲鬼馬周圍搵人攬，嚇到江嘉敏同李國麟雞飛狗走。



撰文：杜淑霞 攝影：梁志明



這場淋屎戲朝早在灣仔橫街拍攝，貪夠靜少路人，傑哥一身斯文裇衫西褲look到場，他謂事前冇特別準備，亦不介意新年流流俾屎淋，「我覺得凡事要從唔同角度去睇嘅，如果從乾淨嘅角度梗係唔好，我哋可以諗新正頭淋桶『金』落去，沖走晒唔好嘅嘢。我呢套戲好得意，我仲有一場戲都係俾嘢照頭淋。（嗰次淋咩？）淋油，都幾好玩。」



搞笑試食「屎」



由於拍攝機會只得一次，所以導演要求傑哥和負責淋屎的羅浩銘先排練幾次，試準位置後正式拍攝，順利一take過完成。拍完傑哥仲搞笑試食「屎」，他笑言：「感覺好難形容畀你聽，不如你試吓！但其實好有營養，有啲香蕉同麵根，仲有朱古力奶。新年第一桶『金』，好痛快！我期待咗好耐，但永遠嗰刻好快過咗去。」劇中傑哥飾演陳煒男朋友，究竟點解會搞到俾人淋屎咁大劑呢？他就解釋：「我個角色好斯文，好正常做生意，同我平時個look好唔同，哈哈！但始終唔覺意出咗啲意外，可能得罪咗啲人，所以就俾人哋追數，我就理直氣壯冇爭人哋嘢，但人哋攞唔到，咪請你食桶『金』囉！」



傑哥笑指得罪了江嘉敏等人，結果被買兇尋仇，仲笑指條屎橋是江嘉敏負責度，但江嘉敏就否認，「我唔係罪魁禍首，我係幫我打機嘅師傅仔（楊凱博），因為佢得罪咗師傅仔，我先淋……黃金喺傑哥度。（傑哥話你諗埋啲屎橋？）唔係我諗，我係負責行動㗎咋！好似本嚟係我負責淋，但唔夠大力要NG幾次就唔好啦！執「金」係好事嚟，成身『黃金』喎！我都係第一次拍玩『黃金』嘅嘢，原來有份睇都幾刺激。」嘉敏今次飾演陳敏之18歲女兒，「點解我要剪齊蔭，就係想後生啲，因為我有反社會人格，望落去好可愛，反差大啲。我最多戲對手係14歲嘅小朋友（楊凱博），第一日開工佢問我姐姐係咪屬狗，原來佢都係屬狗。（大佢12年？）我哋同年㗎！（溝通得好，你幼稚定佢成熟？）可能係我有兩個妹妹，我當佢好似細佬咁。」



