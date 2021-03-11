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=LOVE成員佐竹音乃涉賣淫

2021-03-11 列印
=LOVE成員佐竹音乃涉賣淫
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　　由日本AKB48家族前一姐指原莉乃打造的12人女子組合=LOVE，於2017年出道，其中已宣佈離隊的22歲成員佐竹音乃（見圖），昨日被爆涉賣淫！佐竹被拍到在東京一高級酒店，與一名約40至50歲中年男子齊齊上房。

　　據知與佐竹開房的男子，是高級交友俱樂部會員，佐竹更被公開有她資料的電郵，上面寫出她要求性交易要付10萬日圓（約7130港元），佐竹亦被發現在另一交友俱樂部亦有登記，爆料者更稱她「生意」相當好；指原傍晚對有成員爆出醜聞而道歉。



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