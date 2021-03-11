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李施嬅未婚夫被爆是星級教練

2021-03-11 列印
李施嬅未婚夫被爆是星級教練
■李施嬅（圓圖）的未婚夫Anson是發哥的健身教練。
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　　李施嬅於上月8日公佈婚訊，但未有透露未婚夫身份，只以「C君」相稱，真命天子身份終於曝光，原來是星級教練車崇健（Anson Cha），周潤發、郭富城等也是跟他操練！

  據知，Anson的星級收費相當「乸脷」，一小時私人教授由2,000元起跳，而施嬅亦經常上載運動相；另有指Anson擁有過千萬物業，絕對是城中筍盤！

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