直播騷突自爆 ﻿霆鋒：很接受不了出軌﻿

謝霆鋒日前現身內地網紅薇婭的直播節目，薇婭翻出霆鋒20歲時的舊照對比，兩人言談甚歡，其後談到處女座的性格，霆鋒就突然自爆不能忍受出軌！圖：網上圖片



謝霆鋒日前在內地網紅薇婭的直播騷中表現輕鬆，他談到自己是處女座性格，薇婭亦是同一星座，她指處女座有「強迫症」，霆鋒突然道：「我也是！跟着所有細節，如果出軌了，我是很……（薇婭：覺得很接受不了是嗎？）對……」薇婭隨即向在場的老公海峰笑言：「海峰聽到沒有？」海峰急否認有出軌！



網民因霆鋒的言論起哄揣測，有人聯想到霆鋒的前妻張栢芝，指兩人當年協議離婚時發表聯名聲明，強調是因性格不合離婚，亦有網民猜測霆鋒與王菲的關係是否有變。



