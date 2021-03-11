《人潮洶湧》做臨記 劉德華享受吃苦頭

劉德華監製及主演的英皇電影《人潮洶湧》在內地開畫好評如潮，票房走勢愈戰愈勇，華仔在片中破格扮演臨時演員，他坦言如回到初出道時的青蔥歲月，即使拍被掌摑及圍毆戲，要在攝氏零下5度拍六次被車濺到一臉污水！



饒曉志執導的《人》片下周四在港上畫，故事講述華仔演的殺手與肖央演的臨時演員意外交換身份，華仔說：「我拍這戲完全是享受，沒有一天覺得受苦，當周全受到那些遭遇，現場每一個人的眼光好像在說：『唉喲，華哥受苦了！』這種被疼愛的感覺，非常好！」



