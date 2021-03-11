江嘉敏「原相直出」窒馮盈盈P圖

是非多多的江嘉敏，與被傳不和的馮盈盈前日各自分享「破冰」合照，但網友發現她們在兩張相的面容竟有不同，包括：馮的合照中，江的面較圓；江的合照中，馮的髮線較高，疑是未有為對方P圖所致，但江hashtag「原相直出」，擺明窒馮涉做手腳！



有網友指疑是「江嘉敏媽咪」的社交帳戶罵人「瘋狗症加肺炎」，江亦曾回覆該帳戶留言，但已刪除。江嘉敏事後否認該帳戶屬其母，並在社交動態斥有人抹黑，「妳喺我背後講乜……玩我屈我耍盡機心……你搞我就搞我！你唔好搞我屋企人」，但江其後刪除該動態。



