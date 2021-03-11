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﻿搵錢供樓 爛撻撻角色乜都接 湯洛雯避談婚期唔講馬明

2021-03-11 列印
突然封口 ■一向大方講馬明的靚湯忽然稱專注工作，不想再回應戀事。
屢傳婚訊 ■「湯馬」公開戀情8個多月屢傳婚訊，有指二人於今年8月結婚，圈中好友亦已預留時間出席婚禮。
繼續放閃 ■上周馬明北上拍劇《白色強人II》，愛得癡纏的「湯馬」才分開一日就於IG晒定情公仔，隔空傳情。
﻿搵錢供樓 爛撻撻角色乜都接 湯洛雯避談婚期唔講馬明
批准親熱 ■靚湯與馬明於無線劇《心理追兇Mind Hunter》咀戲連場，她指拍拖後雙方也沒下禁親熱令。
尷尬咀嘴 ■靚湯稱於新劇《失憶24小時》中，跟Shaun上演從影以來最激一吻，搞到她少有地拍到尷尬。
挑戰舞技 ■劇中靚湯與Shaun學跳拉丁舞，她表示稍後打算學Pop dance。
唔做女神 ■事業心重的靚湯為拍戲可以剪短頭髮、講粗口，無懼女神形象破滅。
努力供樓 ■靚湯前年尾購入價值半億的馬鞍山別墅，慶幸去年疫境下仍接Job、拍劇和電影，故供樓壓力不算太大。
攞獎就結 ■靚湯表示冇後悔於頒獎禮前，戲言若馬明封視帝就結婚，但認為再惹婚訊「好誇張」。
姊妹KOL ■靚湯透露將與妹妹一齊開YouTube Channel，分享時裝、美容、畫畫心得，助妹妹開創副業做KOL。
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　　33歲湯洛雯（靚湯）和47歲馬國明（馬明）認戀8個多月，一直愛得高調又甜蜜，引來全城催婚！有消息指他們已着手籌備婚禮，並於今年8月拉埋天窗。新劇《失憶24小時》拍檔譚俊彥（Shaun）更爆料：「可能佢哋已經簽咗紙！」靚湯即否認婚訊。問到靚湯今年會否嫁人？接受《頭條日報》訪問的她稱「唔答咁實」，僅透露下月開劇拍到9月，之後會安排其他工作，仲忽然低調唔講馬明。但轉個頭，分隔兩地的「湯馬」又於IG晒定情公仔，閃盲一眾網民。

        湯洛雯曾於無線劇《心理追兇Mind Hunter》飾演臨牀心理學家，與馬國明咀戲連場。時隔4年，她於熱播劇《失憶24小時》再演心理醫生，與對手譚俊彥更上演從影以來最激吻戲，搞到靚湯都好尷尬，「之前冇㗎。（因Shaun較吸引？）一定係啦，哈哈！其實通常蜻蜓點水，今次錫到瞓喺度先尷尬啫。」對於再拍激情場口，靚湯稱咀嘴也可以，摸就要視乎劇情需要，「其實奸角都想試吓。（狐狸精？）無所謂，角色吸引、多發揮都想做，或者好爛撻撻、講粗口都OK。」為拍劇和電影，她亦不介意像《殺手》中的龔嘉欣剷青，難道博攞獎？「獎項唔係我目標，唔應該因一個獎而否定自己，其實每年都學緊嘢，進步先最重要。」

終止結婚話題

　　自去年6月認戀後，次次提及馬明都侃侃而談的靚湯，早前被問到婚期時卻表示講到悶，今次也明顯不欲多談，她坦言沒料到一直大方回應卻遭頻頻催婚，「我哋只係拍咗幾個月拖，正常Couple都要了解，好開心大家祝福我哋，但有番少少空間會好啲。（好大壓力？）又唔係，但唔想一講我就聯想到結婚，因為我仲係搏殺期，好想大家聚焦工作，所以都唔再講咁多。」提到曾揚言馬明封帝即結婚，她稱純粹講笑，本來想藉此終止這個話題，未料再惹來婚訊！若馬明當時得獎可會兌現承諾？靚湯說：「o依家都冇，唔講喇。（好在冇中？）過咗去喇。」至於傳8月出嫁，問婚期是否近？她僅答：「唔知。（今年內？）8月唔會，9月都應該唔會。（12月前都唔會？）唔答咁實喇，o依家真係冇呢個Plan。」

撰文：黎寶倫　攝影：譚壹致
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