﻿搵錢供樓 爛撻撻角色乜都接 湯洛雯避談婚期唔講馬明

33歲湯洛雯（靚湯）和47歲馬國明（馬明）認戀8個多月，一直愛得高調又甜蜜，引來全城催婚！有消息指他們已着手籌備婚禮，並於今年8月拉埋天窗。新劇《失憶24小時》拍檔譚俊彥（Shaun）更爆料：「可能佢哋已經簽咗紙！」靚湯即否認婚訊。問到靚湯今年會否嫁人？接受《頭條日報》訪問的她稱「唔答咁實」，僅透露下月開劇拍到9月，之後會安排其他工作，仲忽然低調唔講馬明。但轉個頭，分隔兩地的「湯馬」又於IG晒定情公仔，閃盲一眾網民。



湯洛雯曾於無線劇《心理追兇Mind Hunter》飾演臨牀心理學家，與馬國明咀戲連場。時隔4年，她於熱播劇《失憶24小時》再演心理醫生，與對手譚俊彥更上演從影以來最激吻戲，搞到靚湯都好尷尬，「之前冇㗎。（因Shaun較吸引？）一定係啦，哈哈！其實通常蜻蜓點水，今次錫到瞓喺度先尷尬啫。」對於再拍激情場口，靚湯稱咀嘴也可以，摸就要視乎劇情需要，「其實奸角都想試吓。（狐狸精？）無所謂，角色吸引、多發揮都想做，或者好爛撻撻、講粗口都OK。」為拍劇和電影，她亦不介意像《殺手》中的龔嘉欣剷青，難道博攞獎？「獎項唔係我目標，唔應該因一個獎而否定自己，其實每年都學緊嘢，進步先最重要。」



終止結婚話題



自去年6月認戀後，次次提及馬明都侃侃而談的靚湯，早前被問到婚期時卻表示講到悶，今次也明顯不欲多談，她坦言沒料到一直大方回應卻遭頻頻催婚，「我哋只係拍咗幾個月拖，正常Couple都要了解，好開心大家祝福我哋，但有番少少空間會好啲。（好大壓力？）又唔係，但唔想一講我就聯想到結婚，因為我仲係搏殺期，好想大家聚焦工作，所以都唔再講咁多。」提到曾揚言馬明封帝即結婚，她稱純粹講笑，本來想藉此終止這個話題，未料再惹來婚訊！若馬明當時得獎可會兌現承諾？靚湯說：「o依家都冇，唔講喇。（好在冇中？）過咗去喇。」至於傳8月出嫁，問婚期是否近？她僅答：「唔知。（今年內？）8月唔會，9月都應該唔會。（12月前都唔會？）唔答咁實喇，o依家真係冇呢個Plan。」



撰文：黎寶倫 攝影：譚壹致