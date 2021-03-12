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瑪姬邀李司棋分享保健心得

2021-03-12 列印
■瑪姬和嚴崇天邀得李司棋擔任嘉賓，合照齊齊派「心」。
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　　瑪姬和嚴崇天合資的網購平台，前晚邀得李司棋擔任嘉賓，分享保健心得。司棋姐笑言多年未踏足長沙灣，開咪前雀躍地表示：「我以前好鍾意嚟呢度買嘢，衫呀、絲襪呀，所以覺得好開心！」

　　瑪姬曾與司棋姐在電台主持過一年節目，「我諗住事隔咁多年，司棋姐點會記得我，點知司棋姐一落車就嗌我個名打招呼，真係好好記性！」瑪姬和阿天在節目結束後，送上一對閃石心形耳環給司棋姐，司棋姐道：「你哋好有心，對耳環好靚，我聽日就開始戴！」有粉絲在地舖外等候要求合照，司棋姐都有求必應！

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