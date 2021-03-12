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向海嵐拉隊送暖到沙頭角

2021-03-12 列印
■向海嵐和黃建東逐戶探訪。
■向海嵐與何國鉦親手派發物資。
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　　慈善組織「有艇搭」早前將善長捐出的物資，逐家逐戶送到沙頭角河壩村農民手上。該村約有五十戶，多為務農的客家人，每日把農作物送到市集售賣，自給自足。

　　向海嵐、黃建東和時裝設計師何國鉦亦有參與送暖善舉，一行人花逾兩個多小時，向大約50個客家農民家庭送上福袋。同是客家人的何國鉦和農民「同聲同氣」甚親切！有些農婦獲悉向海嵐是港姐冠軍；黃建東出身「香港先生」時甚為雀躍！

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