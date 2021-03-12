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拍《不日成婚》首演夫妻 ﻿談善言﻿﻿畀朱栢康讚到好怕醜﻿

2021-03-12 列印
■阿談和朱康私底下互相欣賞勁老友。
■朱康大讚阿談樣樣都正，搞到她只懂笑不識反應。
■阿談和朱康戲中演一對一個願打一個捱的夫妻。
■戲中Jenny（阿談）經常對偷食老公「灰熊」（朱康）拳打腳踢。
■這場戲阿談被搞笑的朱康，搞到忍唔到笑要NG。
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　　談善言（阿談）和朱栢康（朱康）首度在新戲《不日成婚》飾演夫妻，戲中阿談食住朱康，仲不時對他拳打腳踢，關係女尊男卑。不過私底下兩人合作得相當愉快，阿談很欣賞朱康夠喜感，幫到她這個喜劇初哥入戲；而朱康就讚阿談樣樣都咁正，超多優點，令平時cool cool哋的阿談即時變了個怕醜女，唔識點樣反應。撰文：杜淑霞 攝影：李維隆

髮型：Larry Ho @ Aveda IL COLPO(阿談)、[email protected](朱康)

化妝：German Cheung(阿談)、Maggie Lee(朱康)

服飾：英皇珠寶、Chole(阿談)、Gieves & Hawkes(朱康)　場地：英皇鐘錶珠寶中環旗艦店

　　阿談和朱康早在ViuTV劇《打天下》合作，但對手戲不多，而且關係剛好相反，阿談說：「上次《打天下》佢兇我，今次主要我兇佢。（唔止兇！）咁一個願打一個願捱。」笑朱康個樣唔似好願意，阿談即時入戲，「你唔願意咩？」朱康即交戲搭住阿談膊頭話：「願！願呀！我覺得拍嘅時候打得唔夠O添呀！佢已經就住我，我覺得要真打！（觀眾想睇喎！）咁不如o依家啦！」阿談即時扮打朱康，好搞鬼！

　　看兩人默契十足，就知合作時應該相當愉快，少拍喜劇的阿談最欣賞朱康的喜感，「我個人好死板，只識照住劇本去做，但係佢喜感好強，可以加好多嘢，我好彩係同佢做，佢可以幫番我。有場戲講佢買鳳凰卷畀我，其實係take我，但係佢畀咗好多微表情我，搞到我take咗好多take，因為忍唔住笑。」除了夠搞笑，阿談仲發現朱康體能勁，「有場戲要佢不斷除衫又衝又跳，情緒又好緊張，仲要係一shot落，因為有好多嘢要配合，佢做咗10幾個take，真係標晒汗，但佢每個take都係咁多energy，所以佢體能真係好好。」

　　到朱康講阿談，他甫開始就俾阿談投訴，「你做咩唔望住我講！？」朱康唔理她話：「我成日同導演講佢零死角，佢已經有個先天殺食嘅位……靚！觀眾都鍾意睇啲靚嘅嘢。但靚唔夠㗎嘛！好多人覺得我靚咪得囉！但係佢唔係，佢努力，佢有睇法，佢有好高水準嘅表演能力，咁你有咩講？你冇嘢講㗎！」畀朱康狂讚，搞到平時好硬淨的阿談，頓變怕醜女話：「我驚你陣間行入去唔係咁講！」朱康好認真，「我真心㗎！（談：我好驚！）驚咩！係就係啦！」

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