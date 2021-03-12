髮型：Larry Ho @ Aveda IL COLPO(阿談)、[email protected](朱康)
化妝：German Cheung(阿談)、Maggie Lee(朱康)
服飾：英皇珠寶、Chole(阿談)、Gieves & Hawkes(朱康) 場地：英皇鐘錶珠寶中環旗艦店
阿談和朱康早在ViuTV劇《打天下》合作，但對手戲不多，而且關係剛好相反，阿談說：「上次《打天下》佢兇我，今次主要我兇佢。（唔止兇！）咁一個願打一個願捱。」笑朱康個樣唔似好願意，阿談即時入戲，「你唔願意咩？」朱康即交戲搭住阿談膊頭話：「願！願呀！我覺得拍嘅時候打得唔夠O添呀！佢已經就住我，我覺得要真打！（觀眾想睇喎！）咁不如o依家啦！」阿談即時扮打朱康，好搞鬼！
看兩人默契十足，就知合作時應該相當愉快，少拍喜劇的阿談最欣賞朱康的喜感，「我個人好死板，只識照住劇本去做，但係佢喜感好強，可以加好多嘢，我好彩係同佢做，佢可以幫番我。有場戲講佢買鳳凰卷畀我，其實係take我，但係佢畀咗好多微表情我，搞到我take咗好多take，因為忍唔住笑。」除了夠搞笑，阿談仲發現朱康體能勁，「有場戲要佢不斷除衫又衝又跳，情緒又好緊張，仲要係一shot落，因為有好多嘢要配合，佢做咗10幾個take，真係標晒汗，但佢每個take都係咁多energy，所以佢體能真係好好。」
到朱康講阿談，他甫開始就俾阿談投訴，「你做咩唔望住我講！？」朱康唔理她話：「我成日同導演講佢零死角，佢已經有個先天殺食嘅位……靚！觀眾都鍾意睇啲靚嘅嘢。但靚唔夠㗎嘛！好多人覺得我靚咪得囉！但係佢唔係，佢努力，佢有睇法，佢有好高水準嘅表演能力，咁你有咩講？你冇嘢講㗎！」畀朱康狂讚，搞到平時好硬淨的阿談，頓變怕醜女話：「我驚你陣間行入去唔係咁講！」朱康好認真，「我真心㗎！（談：我好驚！）驚咩！係就係啦！」