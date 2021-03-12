首度合演舞台劇《兩夫妻》 ﻿關寶慧袁富華﻿﻿為親熱戲做檢測﻿

關寶慧和袁富華（Ben）最近首度合作，參演由鄧樹榮執導、改編自瑞典電影大師英瑪褒曼名作的舞台劇《兩夫妻》，受疫情影響該劇延期多時，現定於3月20日於九西文化區演出，更嘗試以三面台及設有席地位跟觀眾拉近距離。寶慧和Ben哥坦承今次不論是演出環境，以及以未婚者演出夫妻角色是一大挑戰外，更會有親熱戲份，在疫情下兩人不停做檢測保障自己及劇組。 採訪：杜淑霞



寶慧和Ben哥雖是初次合作，但說起卻甚有淵源，除經常在不同場合碰面，兩人在19年更在舞台劇獎分別憑《她媽的葬禮》和《專業社團》奪「最佳女主角（喜/鬧劇）」和「最佳男配角（喜/鬧劇）」，當時兩人亦有欣賞對方得獎演出。Ben哥大爆未入行前已對寶慧好有印象，「當時佢仲讀緊演藝，睇佢演出覺得呢個女仔咁正，好有靈氣！佢個角色唔易做，係個有啲抑鬱，被欺凌嘅新抱，做得好好睇。」而寶慧就因Ben哥更篤定要參演，「我想做導演啲戲好耐，又想同Ben合作，我係因為同佢合作，更加肯定我要做㗎！」



對於該劇首創分3階段進行綵排，自認「騰雞」的寶慧坦承最初好驚，不停追問導演，「唔係以前模式冇咗安全感，但係work囉！最開心導演幫咗我好多，希望改到以往嘅惡習。」而Ben哥笑指本來他也「騰雞」，「但我見寶慧咁講，唯有死頂，唔係攬住一齊『騰』，但呢個模式畀導演消化成個戲，同埋對演員都係，我哋兩個演兩夫妻，但係兩個都未結婚，有多啲時間搜集資料。」



疫情除了影響演出日期及入場人數減半等等外，排練時寶慧和Ben哥亦相當小心，寶慧說：「之前我哋一路有戴口罩排練，係噚日開始決定除口罩排。」Ben哥再補充，「我哋都相約咗隔一段時間就自己檢測，除咗照顧自己，都保護其他人，再講到最後萬一有咩事，你成個騷唔會演出到嘛！」原來兩人劇中更有親熱戲份，所以份外小心，寶慧說：「我哋要咀㗎！我係因為咁先演㗎！哈哈！（Ben：兩夫妻唔咀點得呀！係有情慾戲，我係從來未喺台做過情慾戲㗎！今次有啦！）其實導演就未排到，劇本就寫做愛，睇吓導演點樣處理。」導演笑指，「呢啲叫疫情下的浪漫！」至於會如何表達，到時大家入場睇先知啦！



