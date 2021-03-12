有家室拍親熱戲有底線 ﻿譚俊彥扮HeHe﻿﻿最驚愛上男拍檔﻿

譚俊彥（Shaun）加入無線4年間演繹嚴肅角色較多，今次於首套黑色喜劇《失憶24小時》中飾演傻氣小男人「蒙一言」，他笑言扮Cute最難，「唔記得呢啲嘢好耐，因為連續4、5年都黑口黑面，呢套係我喺TVB拍得最心情愉快，Energy好爆。」不止恨多拍喜劇，劇中跟郭晉安（安仔）上演HeHe情的Shaun，更直言想扮演同性戀角色，但最擔心入戲太深愛上男拍檔。撰文：黎寶倫 攝影：譚壹致



一向鍾意喜劇的譚俊彥早年為周星馳（星爺）執導電影《西遊降魔篇》及《美人魚》的粵語版獻聲，有幸現場目睹星爺親身演繹，「你覺得佢無厘頭，但平時係唔笑，好認真。」將從星爺身上學到的一套放在主演劇《失憶24小時》上，加上次次背熟劇本先入廠，令三屆視帝郭晉安也覺得開工似考試，「我做晒功課，佢考我唔到梗大壓力啦，哈哈！」首次合作的二人互相過招，Shaun仲即興大玩HeHe嘟嘴錫，「食過翻尋味」的他直言想演同性戀角色，但謂：「我好入戲，好驚自己愛上對手，同安仔拍嗰陣都有談戀愛感覺，我會買嘢畀佢飲，佢又會關心我。」



問老婆任祉妍會否擔心他跟女拍檔太入戲？Shaun說：「有冇佢睇得出嘅，我分得好清楚，係角色愛上對方。」笑問最愛哪位對手？他即冧道：「最愛嘅娶咗返屋企！（點畀信心佢？）佢多啲嚟囉。（監場？）又唔係嘅，大家都知道係做戲，同埋做咗人夫都有底線。」並謂今次跟湯洛雯拍咀戲，每次都是自己先嗌Cut，笑問是否怕激嬲馬國明？Shaun笑稱：「嗰時未改姓，你見佢嗰時咁瘦就知啦！」講到太太掌管財政，以往愛儲錶和結他的Shaun笑言做老竇後「心頭好」就是仔女，「喺香港打份工搵幾多大家都明啦，兩個小朋友學費、雜費都差唔多，但望住佢兩個都夠晒。」



