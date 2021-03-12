陳自瑤囡囡用利是錢行善 郭富城捐10萬助陳積榮抗癌

前無線藝員陳積榮（Jeff）的肺癌病情突然惡化，面對龐大醫藥費，Jeff日前拍片向各界求助。郭富城透過名下的慈善基金捐出10萬元，經理人小美更在Jeff的社交網站上載入數紙，並留言說：「你好！我代表Aaron Kwok慈善基金轉入款項於指定戶口作支持，希望你加油，早日康復。」



陳自瑤（Yoyo）亦在社交網轉載Jeff的短片，並寫上：「我已將款項捐贈給陳積榮先生，當中也包括了我囡囡自願捐出的愛心利是錢，雖然我和Jeff並不認識，但看到他現時的狀況，也覺得很心痛！衷心祝福他可以早日康復！」Yoyo昨日宣傳新劇時說：「我將條片畀囡囡睇，話哥哥病得好辛苦，看看利是錢想不想捐，而她捐的數字非常慷慨，我好欣賞她。」



