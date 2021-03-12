江嘉敏當面嗌「師姐」 馮盈盈：你入行早過我

曾否認不和的馮盈盈和江嘉敏，日前均有在社交網分享「破冰」合照，兩人昨日在該節目記者會碰頭再度否認不和。馮早前請台前幕後飲珍珠奶茶，但江以生理期為由拒飲凍飲，馮笑道：「我真係未夠細心，唔好意思，無預生理期。」



談到P圖事件，問江被「P肥」可感到被傷害？她笑說：「邊個P肥我，邊張相先？……無乜嘢傷害到我㗎，哈哈哈！」馮則說：「張相由我助手影，原圖喺助手電話入面……我無講過我自己啲相無P圖，如果有P圖我會大方承認，唔會有P扮無P。」江稱馮為師姐，馮卻笑說：「唔好叫我師姐啦！我哋同年㗎！你2014年已經入行，當時我仲讀緊書未選港姐，我嗌你師姐先啱！」



