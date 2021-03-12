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姜濤授冧情人秘招

2021-03-12 列印
■姜濤希望大家亦有一個幸福的白色情人節！
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　　人氣鼎盛的姜濤工作忙個不停，早前被問到如何過白色情人節（3月14日）時，姜濤笑道︰「應該在工作中度過，或者與MIRROR成員們一起過。」姜濤更隔空向「情人」姜糖們送上嘟嘴表情，並教路如何冧另一半，他笑道︰「如果來不及準備禮物，向另一半撒嬌，相信對方也會很開心！」

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