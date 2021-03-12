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楊明涉酒駕案本月24日再審

2021-03-12 列印
■莊思明陪同楊明到法院。
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　　楊明昨日再為去年8月初，涉酒駕炒車案上庭，他早前已承認不小心駕駛及車窗透光度不足兩罪，但否認拒絕提供血液樣本罪，原定昨日進行結案陳詞。兩名無線經理人及莊思明昨日陪同楊明到東區裁判法院，楊明看來一臉疲態，明顯緊張。

　　楊明的代表律師清洪在庭上，以沒證據證明楊明案發時精神狀態為由，向法官申請押後至3月24日再審。約10分鐘審理程序中，楊明未發言，但看來情緒緊張。約15分鐘後，楊明偕莊思明離開法院，沒回應記者提問就登車離開。

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