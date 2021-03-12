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安仔出行赴台拍劇

2021-03-12 列印
■許志安上年中亮相ViuTV節目。
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　　許志安和黃心穎被揭偷食，事件曝光近兩年，安仔在去年6月復出亮相ViuTV節目，日前亦有在公司的賀年宣傳照現身，昨日有消息指他將正式復出，飛赴台灣拍攝新劇。有關方面回覆傳媒查詢時透露，安仔已接拍暫名為《接招吧！製作人》的台劇，預計會在下月中到寶島準備開工，但具體安排有待台灣方面公佈。

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