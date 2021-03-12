﻿一提老爺王敏奕即遊花園 袁偉豪被指食軟飯：係嘅話使出嚟拍嘢？

39歲「底褲大王」的三億駙馬袁偉豪（Ben) 早前出席《萬千星輝頒獎禮》時，被網友狠批未老先衰，嚴重走樣！嬲到阿Ben同網民開火，咬牙切齒回應「醜男論」。事隔兩個月，袁偉豪靚樣回歸為TVB新劇《把關者門》拍煞科戲，獲監製關樹明及同劇演員王敏奕大讚靚仔！但Ben仍耿耿於懷：「呢行飯好難食㗎！」在旁的曾志偉新抱仔王敏奕Feel唔到有幾難捱，堅持唔覺老爺做咗TVB高層令佢有優勢！



痛定思痛，日前袁偉豪拍TVB新劇《把關者門》一場煞科夜戲時，靚樣回歸！該場戲講他英雄救美，眼見王敏奕遇危險，畀車追，因而拖住她跑入後巷，再協助她跳上簷篷脫險。袁偉豪喪跑咗幾次，之後要扶Venus爬上垃圾桶頂，再出力抱住她雙腿，推她上簷篷，連環動作令阿Ben索晒氣，攰到不得了，反讚Venus係短跑高手！其中有一個因為太用力，搞到王敏奕撼頭埋簷篷，擦損咗手掌，好彩有監製糖水「萬歲」滋潤番！



好介意被指走樣



早前被網民嘲諷「走樣」膠面，袁偉豪坦言好介意：「我本身唔係好靚，亦都唔係醜樣，始終因為疫情，屈喺屋企就會爭少少，加上之前台慶又忙啲。o依家我搵到個竅門，寧願跑步出咗一身汗去埋位，好過做完健身去埋位。同埋呢排食好少嘢，冇食晚飯，而且食得好清，食椰菜花飯，所以拍呢個劇個樣都ok。」在旁監製讚袁偉豪好掂：「我梗係覺得佢得啦，男主角嚟嘛，最buy佢肯默默付出。」記者取笑他係咪新婚，「造人」做到殘晒？他即澄清冇咁嘅事：「唔會咁啦，呢啲嘢我時間會分得好好，我唔係18、22好好精力嗰隻嘛！40歲要養生，會將精神放喺音樂創作、休息方面。」



王敏奕做好自己



傳王敏奕將取代菊梓喬成為「星夢一姐」，有個老爺曾志偉係TVB高層，問係咪有着數？王敏奕偷笑帶記者遊花園：「我選擇呢條演員路及感情路，行到今日都好努力做個好演員，冇後悔當日決定，做好自己嘢先。」袁偉豪忍唔住代答：「其實唔係冇優勢嘅，點都有啲，但有就要珍惜，唔好令人失望。」王敏奕猛笑點頭話講得啱，又學到嘢。袁偉豪繼續教路：「只要謙卑、認真工作態度就夠，如我狀態唔好，個樣衰啲，咪做番好佢囉！不過，呢行飯好難食㗎！拍條片個樣好啲，又畀人話用咗濾鏡，是旦啦，我唔用你都用㗎啦！又話我唔化妝好殘，個樣衰成咁，講咁多你想我點先？返屋企瞓覺啦！」他愈講愈忟：「我企出嚟，正正經經打官腔嘢又話我假，成日要人講啲咁真心嘅說話，你哋啱唔啱聽先？真心回應你哋，又話我有態度，究竟我為你而活定為我而活？話我食軟飯，係嘅話仲使出嚟拍嘢咩？享受人生好過啦！之前結婚都使晒銀行啲錢，我都煩緊幾時要供樓，我要靠呢幾年努力去賺錢，目標係供滿層樓改番寫我老婆個名，但呢刻要靠兩個人嘅能力先供得到。」王敏奕聽到興高采烈，拍手大笑，大讚他好有智慧。



採訪：方騫平 攝影：譚壹致