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古仔難忘演呂布傷眼縫針

2021-03-13 列印
■古仔在《真．三國無双》中飾演呂布。
■古仔在17年負傷，要架上墨鏡出席活動。
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　　古天樂、韓庚和張建聲等主演、改編自電子遊戲的電影《真．三國無双》將於下月上映，片中飾演呂布的古仔昨日凌晨在社交網上分享，17年拍攝該片時眼部受傷的經歷。

　　古仔道：「拍攝的點滴又再重現腦海之中，當時更因右眼受傷，而要在眼球縫了8針，令我見識到原來眼睛一樣可以縫針，因時間緊逼，我眼傷未瘉又要到紐西蘭繼續拍攝，一切就像是昨天才發生。」古仔當年負傷出席活動時，右眼更滿佈紅絲呢！

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