撰文：杜淑霞 攝影：梁志明 髮型：Denny [email protected] Private I Salon 化妝：Rainbow Kwan&Tifa [email protected] Makeup Centre
阿Lo奪新人金獎等獎項後，驚喜之餘亦有壓力，「個壓力係我會即刻諗返我上年做嘅每個MV，所有唱live表演，究竟我配唔配得起我身上面嗰個獎。」不過對於製作新歌《EGO》又是另一種壓力，「第一次以唔係新人身份去推出solo，呢個壓力先至係最大，大家唔會再體諒你，唱功方便畀多啲時間你啦！」
提到在港版《大叔的愛》首次談情兼有咀戲，他事前極緊張，幸好拍攝順利，「拍咗嗰場最激，我哋總共咀咗廿次，因要拍太多唔同角度，有啲係錫完反應，導演話唔使再錫，但係帶到之後情緒，我哋錫埋，所以真係為藝術犧牲！」邊個較尷尬？他大呻：「梗係我啦！益咗佢嘛！哈哈！」換女對手會更容易？他說：「對我嚟講都難，因為未試過嘛！但我不嬲諗住熒幕初吻係好浪漫！對象好靚女啦！哈哈！但竟然係咁樣，咁就一世啦！熒幕初吻永遠得一次，o依家就冇咗啦！」同靚女熒幕初吻咁緊要，如果同新人金獎二揀一呢？他好肯定話：「熒幕初吻係靚女！哈哈！攞到金獎梗係好開心，一定啦！但係初吻緊要啲！」不過他未有幻想誰是女主角，但劇情早已度好，「幻想過喺屋企，拍拖後第一次為佢煮餐飯，跟住我就錫咗佢一啖。」提議他下次拍MV，減少同Edan咀嘴陰影面積，他笑言：「你咁了解我嘅，下次MV應該有個好好滿足自己嘅劇情。」