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張敬軒積極支持樂壇活動

2021-03-13 列印
■軒仔指電視台均注重音樂節目。
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　　張敬軒昨日首次踏足ViuTV錄影音樂節目《Chill Club》，獲安排包辦整集節目。談到獨擔大旗備受重視，軒仔笑道：「我係覺得好榮幸。」

　　曾志偉回巢無線即跟三大唱片破冰，軒仔日前錄新版《勁歌金曲》已甚受重視，獲安排個別錄影，兩台有競爭之勢，軒仔道：「唔係，而家電視台都注重音樂。樂壇需要我哋一班歌手，大家放低一啲嘢，再做好佢。」

　　問到可會現身ViuTV的音樂頒獎禮？軒仔說：「我無歌上榜，今日先派新歌。睇公司安排，但我都想積極出席同樂壇有關嘅活動。」

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