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IZ*ONE下月散Band　松井珠理奈感可惜

2021-03-13 列印
■松井珠理奈稱很懷念參加《PRODUCE 48》的日子。
■松井珠理奈（右）再否認與宮脇咲良不和。
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　　韓國真人騷《PRODUCE 48》期間限定女團IZ*ONE前日宣佈將於下月解散，曾參與該節目的SKE48成員松井珠理奈，中途以健康為由退賽，她前日在社交網留言稱為IZ*ONE解散感到很可惜。

　　一直有傳珠理奈與曾屬HKT成員的IZ*ONE成員宮脇咲良不和，有人重提兩人不和傳聞，珠理奈即在限時動態強調：「我不是討厭宮脇咲良，我很喜歡她啊！」

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