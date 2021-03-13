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森田剛離尊尼 ﻿V6﻿﻿ 11月解散﻿

2021-03-13 列印
■V6上年11月舉行25周年記念騷。
■V6在95年推出單曲正式出道。
■森田和宮澤被攝得拍拖外出用膳。
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　　日本尊尼事務所旗下組合V6，昨日突傳解散，哄動東瀛！日媒報道指成員森田剛提出今年秋季離巢，遂令V6決定解散！圖：網上圖片

　　尊尼旗下所剩無幾的皇牌組合V6去年11月1日開網上騷慶祝成軍25周年，《週刊文春》昨日踢爆成員森田剛欲主力在舞台劇發展，並欲挑戰很多其他工作，留在尊尼未必如願，經考慮過決定離巢！森田是在備開騷時，向隊友透露離巢意願，並將於今年的出道紀念日解散！

　　尊尼事務所隨後發聲明承認V6將解散，原來眾成員早在前年底已聯署申請解散！到森田去年決心離巢後，決定在今年解散。森田與宮澤理惠婚後恩愛甚享受家庭生活，《女性SEVEN》月初曾拍得兩人外出用膳，期間宮澤似向森田提出很多建議。

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