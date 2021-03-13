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鄭中基自駕入場個唱 6000元「車飛」售罄

2021-03-13 列印
■鄭中基盼入場觀眾，能暫時忘憂。
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　　鄭中基將於下月在中環海濱活動空間舉行本港首個可自駕入場在車內睇騷的戶外演唱會，門票昨日優先預售，票價6000元、每車限坐4人的車輛套票開售未幾即告沽清，而其他門票將於本月26日開售。

　　鄭中基坦言，今年的生日願望是希望大家身體健康、世界和平、人人有工開，希望大家入場後能暫放下不開心，他亦會唱很多開心歌！

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