﻿《造星III》情侶sweet爆 認愛唔使玩避忌 KLAU餵飽KiKi 再攬蛇腰

圈中人拍拖，確實有唔少壓力，作為新人更加多顧忌，好似《全民造星III》被網民率先踢爆的情侶KiKi（張凱娸）和KLAU（劉瑞祈），總決賽當晚只敢跟《頭條日報》低調談戀事。不過，早前兩人再被影到屈喺車廂拍拖，咀完再歎事後煙後，戀情正式曝光，KiKi日前接受《頭條》訪問已不再避忌大方講男友，話明唔會太避忌拍拖，仲大數KLAU優點。事隔兩日《頭條》果然發現KiKi和KLAU在商場甜蜜約會，被女友讚勁細心的KLAU主動餵女友食嘢，離開時仲攬到KiKi條蛇腰實一實，睇嚟公開戀情後，兩人真係一身鬆晒喎！







多得網民提醒，《頭條》在《造星III》十強訪問時，已發現KLAU同KiKi情非泛泛，當時KLAU已狂讚KiKi演員出身都好有音樂才華，但當時他只敢話「係好好嘅朋友，會繼續發展吓囉！」到總決賽完騷，《頭條》再拉兩人訪問，就輪到KiKi讚KLAU表現出色，問到值幾多分？佢仲畀對方爆燈500分，不過當時仍以「好朋友」相稱，對戀情低調處理。



善良暖男 勁有安全感



不過早前兩人被爆深夜將車停在馬鞍山恆泰路幽靜位置談心，情到濃時咀嘴達半分鐘，食完事後煙又再咀過，而事後兩人都大方認愛。早前KiKi接受《頭條》專訪時，終於敢公開勁讚男友優點多，「佢真係好善良，善良嘅男仔真係好難搵㗎！同埋佢外表好似好惡好cool咁，其實佢好暖男好溫柔！例如我有壓力，佢會好呵護問你『點呀？食咗嘢未？使唔使我點樣呀？』我好記得有次同佢食快餐，佢攞咗張紙巾鋪喺我大髀上面，驚我整污糟，從來冇男仔對我做過啲咁嘅嘢，我嗰刻真係好感動，覺得有人錫。同埋我欣賞佢，同佢一齊唔使驚有第三者，佢真係眼尾都唔望吓其他女仔，我會覺得好有安全感，可能佢隱藏得好好，我就唔知啦！哈哈！」講到拍拖KiKi坦言，「我哋都盡量低調，但係唔會特登避忌。」



邊食邊吹 AA制埋單



既然戀情已曝光，KiKi跟KLAU唔使再避忌屈喺車內拍拖，《頭條》發現二人日前下午1時許跟另一對情侶到又一城撐枱腳。四人到了中菜餐廳「王家沙」食晏，其間睇見KLAU似乎比較肚餓不停夾，反而KiKi主力同友人吹水，被女友公開讚細心的KLAU果然好識做，自己食得興起都不忘女友，驚女方餓親即主動餵食，KiKi當然相當受落，他們邊食邊吹歎足個幾鐘，最後AA制埋單。離開時，唔再避忌的KLAU，攬完KiKi纖瘦蛇腰又轉搭膊頭，相當順手。之後，KLAU先後到便利店及餅店買嘢，最後四人由KLAU做柴可夫揸車離開。



採訪：譚壹致、杜淑霞（KiKi專訪）



服裝：Alice & Olivia（KiKi專訪）



髮型：Alex So @The Attics（KiKi專訪）