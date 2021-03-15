服裝：@midwestvintage 美華氏(Judas)、Rule_crossing.man(Kimman)
髮型：Nichol [email protected] Hair (Kimman) 形象：Ian Mak (Kimman)
伍仲衡由網上直播音樂會衍生咗兩場《搞乜花臣》實體音樂會，邀得黃劍文、羅凱鈴、黎瑞恩、羅敏莊、彭家麗、布志綸、湯寶如、王馨平、黃翊、何嘉莉、何婉盈等歌手演出，屆時仲會網上全球直播。
伍仲衡承認新一代歌手質素參差，不過黃劍文、羅凱鈴冇令他嘔血：「我哋互相學習，一齊Jam歌。」經常Busking嘅Judas稱自己冇乜信心，見到Harry有啲緊張；黃劍文覺得Harry好嚴厲，最記得11年前首次入錄音室試音，Harry提點他唔好扭音，當時真係緊張到爆炸，但喺對方身上學到嘢。提到參加完《造星III》後，兩人坦言收入冇乜增長，只係多咗人認識，Judas仲要同人夾份開車仔麵店謀生。黃劍文說：「不過，最近我有機會拍吓電影，教友周慧敏教我，喺屋企錄低排練過程，睇返對白、演出等會有助改進。」至於Judas參賽後，喺創作、唱功、外形都多咗想法：「我想沉澱一吓，做啲有深度嘅嘢，尤其唱歌會更加注重情感方面。」