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讚Kimman Judas係樂壇新希望 ﻿伍仲衡開騷﻿﻿設致敬環節送Gary﻿

2021-03-15 列印
■伍仲衡大讚黃劍文及羅凱鈴唱得又識創作。
■伍仲衡喺疫境下轉危為機，於本月27、28日假麥花臣場館舉行兩場《伍仲衡搞乜花臣音樂會》。
■周慧敏同黃劍文係相識咗7年嘅教友，Vivian經常給予Kimman寶貴意見，仲會送上鼓勵。
■伍仲衡與剛離世的太極樂隊成員唐奕聰（Gary）相熟，尤其鍾意Gary嘅《怪你過份美麗》，他打算喺音樂會中加入向好友致敬環節。
■Judas（右一）參加完《造星III》試咗好多新嘢，令佢有好多新諗法。
■抗疫8個月期間，Harry開咗60幾場live show，曹永廉、黎瑞恩、何婉盈都有參與。
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　　音樂人伍仲衡（Harry）喺疫境下轉危為機，抗疫8個月開咗60幾場live show，請嚟80年代至新生代歌手一齊唱歌，其中以參加過《全民造星III》嘅黃劍文(Kimman)及羅凱鈴（Judas）資歷最淺。不過，Harry大讚兩人唱得又作得係樂壇新希望。採訪：方騫平 攝影：張詠森 化妝：Kylah Chan(Judas)

服裝：@midwestvintage 美華氏(Judas)、Rule_crossing.man(Kimman)

髮型：Nichol [email protected] Hair (Kimman) 形象：Ian Mak (Kimman)

　　伍仲衡由網上直播音樂會衍生咗兩場《搞乜花臣》實體音樂會，邀得黃劍文、羅凱鈴、黎瑞恩、羅敏莊、彭家麗、布志綸、湯寶如、王馨平、黃翊、何嘉莉、何婉盈等歌手演出，屆時仲會網上全球直播。

　　伍仲衡承認新一代歌手質素參差，不過黃劍文、羅凱鈴冇令他嘔血：「我哋互相學習，一齊Jam歌。」經常Busking嘅Judas稱自己冇乜信心，見到Harry有啲緊張；黃劍文覺得Harry好嚴厲，最記得11年前首次入錄音室試音，Harry提點他唔好扭音，當時真係緊張到爆炸，但喺對方身上學到嘢。提到參加完《造星III》後，兩人坦言收入冇乜增長，只係多咗人認識，Judas仲要同人夾份開車仔麵店謀生。黃劍文說：「不過，最近我有機會拍吓電影，教友周慧敏教我，喺屋企錄低排練過程，睇返對白、演出等會有助改進。」至於Judas參賽後，喺創作、唱功、外形都多咗想法：「我想沉澱一吓，做啲有深度嘅嘢，尤其唱歌會更加注重情感方面。」

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