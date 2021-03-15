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居住屋苑須圍封強檢　薛家燕檢測陰性安樂晒

2021-03-15 列印
■薛家燕的屋苑屬「受限區域」要強檢，她已收到陰性報告，放下心頭大石。
■劉思希在社交網上載屋苑被封的情況。
居住屋苑須圍封強檢　薛家燕檢測陰性安樂晒
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　　新冠肺炎確診人數反彈，中西區半山私人屋苑出現多位確診者，前晚被政府列為「受限區域」，居民需接受強制檢測，薛家燕與劉思希的住所也屬相關範圍。家燕姐昨早9時許收到電話訊息，得知檢測報告屬陰性放下心頭大石，她接受訪問說：「消息傳得真係快，連美、加的朋友也收到消息，覆到凌晨兩、三點才休息。」原本家燕姐昨日要試裝及排舞，但已改期，周二（16日）會如常錄影《流行經典五十年》節目。

　　至於身在內地的劉思希也留意有關情況，她在社交網留言：「我家的確因疫情被封，不幸之大幸是我還在內地處理事情，希望大家平安，度過再一次嚴峻的考驗！」

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