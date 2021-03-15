BTS掃Kids' Choic三獎成大贏家 羅拔唐尼領影帝被噴鬼口水

美國《Kids' Choice頒獎禮》昨日舉行，受疫情影響，今年亦只能在網上舉行，但仍有部份得獎者及頒獎嘉賓到場。韓團防彈少年團（BTS）贏三獎成贏家，包括最喜愛組合、歌曲及全球歌手獎。加拿大天王Justin Bieber都不弱贏兩獎，分別是最喜愛男歌手，以及與Ariana Grande合作的《Stuck With U》奪最喜愛合唱，小Justin更現身演唱新歌。



最喜愛電影由《神奇女俠1984》摘下，影帝及影后分別由《怪醫D老篤》羅拔唐尼及《天才少女福爾摩斯》Millie Bobby Brown奪得，羅拔現身領獎時，被噴得全身綠色鬼口水，但顯得相當享受。他在社交網表示︰「你以為只得變形俠醫會變綠色嗎？真的很榮幸獲頒Kids' Choice『最喜愛電影男星』，沒有你們就沒有可能，由我綠色黐立立的心底多謝你們！」



